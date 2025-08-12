Китай планирует добиваться мира в Украине собственным путем, - Си Цзиньпин

Китай намерен усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны РФ против Украины.

Об этом заявил Си Цзиньпин во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

"Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического решения украинского кризиса", - отметил Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что страны глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, и защиты законных прав и интересов развивающихся стран.