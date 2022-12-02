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Китай после недели антиковидных протестов собирается ослабить карантин, - Reuters

Фото: в Китае готовятся смягчить карантинные ограничения из-за COVID-19 (скриншот с видео reuters.com)
Автор: Владимир Костырин

В Китае на фоне продолжающихся неделю масштабных антиковидных протестов собираются объявить в ближайшие дни об ослаблении своих ограничительных мер и карантинных протоколов COVID-19 и сокращении массового тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, меры, которые должны быть обнародованы, включают сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты, а также шаги, позволяющие изолировать граждан с положительным тестом на COVID, и близкие контакты дома при определенных условиях.

При этом китайские органы здравоохранения, объявляющие об ослаблении в своих районах, не упомянули протесты - крупнейшую демонстрацию гражданского неповиновения в Поднебесной за последние годы - которые варьировались от пикетов при свечах в Пекине до уличных столкновений с полицией в Гуанчжоу.

Перед этим целые сообщества отправляли на карантин, иногда на недели, даже после одного "положительного" случая.

Возмущение самыми жесткими карантинными мерами в мире вылилось на прошлой неделе в демонстрации и акции общественного неповиновения, беспрецедентных для Китая с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.

Отмечается также, что протесты вспыхнули, когда экономика страны вступает в новую эру гораздо более медленного роста, чем за последние десятилетия.

Менее чем через 24 часа после ожесточенных протестов в Гуанчжоу во вторник власти как минимум семи районов обширного производственного центра заявили, что снимают временные ограничения. В одном округе заявили, что это позволит вновь открыть школы, рестораны и предприятия, включая кинотеатры.

В некоторых городах также объявили о послаблениях.

После этого, 1 декабря, последовало заявление вице-премьера Сунь Чуньлань, что курирует усилия по борьбе с COVID, о том, что вариант коронавируса Omicron ослабевает в своей способности вызывать заболевания, что позволяет Китаю улучшить профилактические меры.

Напомним, около недели назад в Китае вспыхнули антиковидные протесты из-за гибели людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном по причине карантинных ограничений.

Также перед этим мы писали, что недавно в Китае было официально зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19 в день - 31 656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране.

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