Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ, - постпред США в ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в интервью CNN.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-либо другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы "красной линией", - отметила дипломат.

Томас Гринфилд указала, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как противника и готовы конкурировать с ним и, когда это необходимо, противостоять.

"Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане, - добавила постпред.