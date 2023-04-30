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Китай преследует свои интересы, но может помочь Украине, - Мельник

Фото: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Китай преследует собственные интересы в процессе урегулирования войны в Украине. Однако Пекин все равно может помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра иностранных дел Андрея Мельника в интервью Morgenpost.

"Это не является нереальным (помощь Китая в урегулировании войны в Украине, - ред.). Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем этот масштабный, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка", - сказал Мельник.

Он отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина является шагом вперед для развития отношений между странами. Однако Мельник подчеркивает, что позиция Китая нуждается в уточнении.

"Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая Ли Хуэй, который вскореприсоединится к нам", - заявил замминистра.

Напомним, 26 апреля Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Китае после этого заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Позже стало известно, что возглавит делегацию, которая приедет в Украину бывший посол Китая в РФ.

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