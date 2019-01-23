Китай передасть партію техніки для ДСНС України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДСНС отримає понад 50 одиниць аварійно-рятувальної техніки

Китай передасть партію аварійно-рятувальної техніки та обладнання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний проект угоди є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив угоду, згідно якої Україна отримає від Китаю технічну допомогу у вигляді спеціальних аварійно-рятувальних машин і обладнання ДСНС.

За умовами угоди, протягом двох років ДСНС отримає понад 50 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки, зокрема, автокрани, гусеничні бульдозери, грейдери, пожежні машини з підйомними платформами та пожежні машини з драбиною. Крім того, Китай направить до України фахівців для налаштування роботи та обслуговування переданого обладнання.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай надасть обладнання для лікарень України. Угода передбачає передачу 230 одиниць сучасного медичного обладнання.

Зазначимо, на початку січня Мінекономрозвитку назвало обсяг міжнародної технічної допомоги.