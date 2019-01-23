ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Китай передасть партію техніки для ДСНС України

Новини » Політика    23.01.2019 - 12:47
Китай передасть партію техніки для ДСНС України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДСНС отримає понад 50 одиниць аварійно-рятувальної техніки

Китай передасть партію аварійно-рятувальної техніки та обладнання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний проект угоди є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив угоду, згідно якої Україна отримає від Китаю технічну допомогу у вигляді спеціальних аварійно-рятувальних машин і обладнання ДСНС.

За умовами угоди, протягом двох років ДСНС отримає понад 50 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки, зокрема, автокрани, гусеничні бульдозери, грейдери, пожежні машини з підйомними платформами та пожежні машини з драбиною. Крім того, Китай направить до України фахівців для налаштування роботи та обслуговування переданого обладнання.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай надасть обладнання для лікарень України. Угода передбачає передачу 230 одиниць сучасного медичного обладнання.

Зазначимо, на початку січня Мінекономрозвитку назвало обсяг міжнародної технічної допомоги.

Економіка Китаю показала мінімальне зростання майже за три десятиліття
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКитайпомощьДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся