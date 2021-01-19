ЄС розробляє механізм для передачі зайвих COVID-вакцин біднішим країнам

Фото: Стелла Киріакідес (flickr.com/european_parliament)

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес заявила про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з біднішими сусідами та Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.

Про це повідомило агентство Reuters.

Європейський союз з населенням 450 млн людей вже підписав контракти на понад 2 млрд доз зареєстрованих та потенційних COVID-вакцин з шістьма компаніями.

"Ми працюємо з країнами-членами ЄС, щоб запропонувати європейський механізм для обміну вакцинами за межами наших кордонів", - сказала Киріакідес.

Вона наголосила, що цей механізм дозволить надати вакцини від коронавірусу біднішим країнам раніше за глобальну ініціативу COVAX.

Нагадаємо, нещодавно генсек ООН закликав багаті країни поділитися вакцинами від коронавірусу, які вони придбали понад власної потреби.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я побоюються нерівного доступу до вакцин від коронавірусу. У ВООЗ підкреслили, що зараз вакцинація проходить тільки у багатих країнах.