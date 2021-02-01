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Україна запросить нову партію вакцини Pfizer. До 14 лютого направить запит COVAX

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 09:26
Україна запросить нову партію вакцини Pfizer. До 14 лютого направить запит COVAX
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Відповідний запит направлять COVAX.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин, Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.

"До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року", - повідомив Іващенко.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігора Іващенко

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, January 31, 2021

У МОЗ України раніше заявили, що країна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Разом з тим, в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.

Як повідомляло РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна потребує закупівлю 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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