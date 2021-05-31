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Влада Китаю дозволить сім'ям мати трьох дітей

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Понеділок 31 травня 2021 10:39
Влада Китаю дозволить сім'ям мати трьох дітей Фото: президент Сі Цзіньпін (xinhuanet.com)
Автор: Олександр Білоус

Влада Китаю дозволить кожній парі мати до трьох дітей. Таке рішення прийняло політбюро правлячої Комуністичної партії країни під головуванням президента Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Державне агентство "Сіньхуа".

Цей крок є спробою зупинити старіння населення і зниження народжуваності, яке загрожує довгостроковим економічним перспективам країни.

Нагадаємо, влада Китаю у 2015 році відмовилися від демографічної політики "одна сім'я - одна дитина", яка була введена в країні в 1979 році. В кінці 2013 року частина обмежень була ослаблена, і двох дітей було дозволено заводити тим сім'ям, в яких один з батьків був сам єдиною дитиною в сім'ї.

Після цього в Китаї було зафіксовано рекордне зростання народжуваність. У 2016 році народилися 17,86 млн осіб. Середня народжуваність у 2011-2015 роках становила на 1,4 млн осіб менше. У зв'язку з цим влада Китаю вважає, що скасування політики "одна сім'я - одна дитина" виявилася "дуже своєчасною і дуже ефективною".

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