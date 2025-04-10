Повысят цены или уйдут: как китайские продавцы реагируют на пошлины Трампа

Китайские компании, продающие товары на Amazon готовятся повысить цены для США или уйти с этого рынка из-за "беспрецедентного удара" от повышения пошлин президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что повысит пошлины на китайский импорт до 125% с уже действующего уровня в 104%, что обострит и без того напряженное противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Это не просто проблема налогообложения, проблема в том, что вся структура затрат оказывается полностью перегруженной", - сказала Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, которая представляет более 3000 продавцов Amazon.

По ее словам, "выжить на рынке США будет очень сложно любому".

Ван заявила, что некоторые продавцы стремятся повысить цены в США, в то время как другие ищут новые рынки.

Она добавила, что пошлины серьезно повлияют на малые предприятия и производителей Китая, а также быстро увеличат уровень безработицы в стране.

Пекин может снова ответить Вашингтону, введя в среду 84%-ные пошлины на импорт из США, чтобы соответствовать более ранним тарифным залпам Трампа. Он неоднократно клялся "бороться до конца" в эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

"В настоящее время США и Китай находятся в состоянии балансирования на грани войны", - заявил глава глобального управления рынками ING Крис Тернер.

Пекин заявил, что провел переговоры с Европейским Союзом и Малайзией об укреплении торговли в ответ на напряженность, хотя Австралия заявила, что отклонила предложение Китая, своего главного торгового партнера, о совместной работе по противодействию пошлинам.