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Китай оголосив про навчання в Тайванській протоці після проходу через нього ракетного есмінця США

Автор: Инна Собора

Китай оголосив про проведення військово-морських і повітряних навчань в районах на північний захід від Тайваню. Навчання пройдуть вдруге за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Причиною нових навчань Китаю став прохід через тайванську протоку ракетного есмінця США.

"Бойові кораблі, літаки раннього попередження і бомбардувальники були серед сил, які приєдналися до навчань "для підвищення комплексного оперативного потенціалу" на території на південний захід від Тайваню", - цитує видання заяву прессекретаря Східного військового округу Народно-визвольної армії Китаю.

КНР обурена через те, що почастішали випадки появи американських кораблів у зазначених водах і розглядає їх як провокацію. У зв'язку з тим, що трапилося Китай звинуватив США у створенні дестабілізуючого фактора в Тайванській протоці.

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