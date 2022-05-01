Китай обговорив з банками захист активів від санкцій США, - Financial Times

Китайські регулюючі органи провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками, на якій обговорили, як вони можуть захистити зарубіжні активи Китаю від санкцій США, подібних до тих, які були введені проти РФ після її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел знайомих з ситуацією, у внутрішній конференції, що відбулася 22 квітня, взяли участь представники Центрального банку і Міністерства фінансів Китаю, а також керівники місцевих і міжнародних банків.
Нагадаємо, Київ запропонував Пекіну стати одним з гарантів безпеки України.
Раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила, що члени НАТО повинні захистити Тайвань від Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.