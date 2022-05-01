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Китай обговорив з банками захист активів від санкцій США, - Financial Times

Фото: прапори Китаю і США (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Китайські регулюючі органи провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками, на якій обговорили, як вони можуть захистити зарубіжні активи Китаю від санкцій США, подібних до тих, які були введені проти РФ після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел знайомих з ситуацією, у внутрішній конференції, що відбулася 22 квітня, взяли участь представники Центрального банку і Міністерства фінансів Китаю, а також керівники місцевих і міжнародних банків.

Нагадаємо, Київ запропонував Пекіну стати одним з гарантів безпеки України.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила, що члени НАТО повинні захистити Тайвань від Китаю.

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