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Члени НАТО повинні захистити Тайвань від Китаю, - МЗС Великобританії

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Лондон, Четвер 28 квітня 2022 04:48
Члени НАТО повинні захистити Тайвань від Китаю, - МЗС Великобританії Ліз Трасс (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас закликає НАТО до зміцнення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні й підкреслює потребу Тайваню в захисті від Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Ліз трас заявила, що Великобританія відкидає помилковий вибір між євроатлантичною безпекою і безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні на користь глобального НАТО.

"Я маю на увазі, що у НАТО повинна бути Глобальна перспектива, вона повинна бути готова протистояти глобальним загрозам. Нам потрібно запобігати загрозам в Індо-Тихоокеанському регіоні, працюючи з такими союзниками, як Японія та Австралія, щоб забезпечити захист Тихого океану. Ми повинні зробити так, щоб такі демократії, як Тайвань, могли захистити себе", - сказав трас.

Виступ британського міністра прозвучав в той момент, коли держави-члени НАТО обговорюють нову Стратегічну концепцію Альянсу, в якій викладається його місія на майбутнє десятиліття. Серед членів НАТО ведуться дебати про те, який акцент в новому документі повинен бути зроблений на загрозах безпеки, що виходять від Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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