Китай несет особую ответственность, важно, чтобы РФ придерживалась принципов ООН, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо придерживаться принципов ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

По словам Шольца, война РФ против Украины бросает вызов международному порядку мира и безопасности. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "больше не уклоняется от угрозы ядерного оружия".

"В то же время он угрожает пересечь красную границу, проведенную всем человечеством. В начале года Китай четко позиционировал себя против применения или даже угрозы применения ядерного оружия в декларации с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как постоянный член Совета Безопасности Китай несет особую ответственность. Важны четкие слова из Пекина в Москву - отстаивать Устав ООН и его принципы», - заявил канцлер.

Среди принципов ООН он упомянул о суверенитете и территориальной целостности всех государств и сказал, что ни одна страна не является "задним двором" другой.