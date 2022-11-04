RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай несет особую ответственность, важно, чтобы РФ придерживалась принципов ООН, - Шольц

Фото: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо придерживаться принципов ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

По словам Шольца, война РФ против Украины бросает вызов международному порядку мира и безопасности. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "больше не уклоняется от угрозы ядерного оружия".

"В то же время он угрожает пересечь красную границу, проведенную всем человечеством. В начале года Китай четко позиционировал себя против применения или даже угрозы применения ядерного оружия в декларации с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как постоянный член Совета Безопасности Китай несет особую ответственность. Важны четкие слова из Пекина в Москву - отстаивать Устав ООН и его принципы», - заявил канцлер.

Среди принципов ООН он упомянул о суверенитете и территориальной целостности всех государств и сказал, что ни одна страна не является "задним двором" другой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.

Также раньше мы писали, что Зеленский обсудил с Шольцом воздушный щит над Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайОлаф Шольц