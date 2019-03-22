ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США можуть продати Тайваню 60 винищувачів F-16

Новини » Політика    22.03.2019 - 06:53
США можуть продати Тайваню 60 винищувачів F-16
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

У Трампа в конфіденційному порядку дали згоду на операцію

Радники президента США Дональда Трампа закликали Тайвань подати офіційний запит на купівлю понад 60 винищувачів F-16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, адміністрація Трампа в конфіденційному порядку дала згоду на проведення цієї операції.

Зазначено, що запит пішов за адміністрацією після того, як США відхилили попередній запит Тайваню на більш сучасний F-35 від Lockheed.

Разом з тим, Тайвань вже подавав заявку на покупку винищувачів в цьому місяці, в США вони повинні бути оформлені як офіційні пропозиції Пентагону і Держдепартаменту. Протягом 30 днів угоду можуть заблокувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винищувач Dassault Mirage 2000 Військово-повітряних сил Тайваню впав в море біля одного з островів.

Так, 7 листопада винищувач покинув авіабазу для навчальної місії. Близько 18:43 він пролітав на відстані 74 км від портового міста Цзілун, коли раптом зник з радарів, і зв'язок з пілотом був втрачений.

РБК-Україна писало, що в горах Гумма в Японії в середу, 8 листопада, розбився вертоліт. У результаті аварії чотири людини загинули.

Трамп: США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку
Новини України Сполучені Штати АмерикиистребителиТайвань
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся