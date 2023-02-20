Китай пытается убедить мир, что может быть посредником между Украиной и РФ, - Bloomberg

"Я не сомневаюсь в стремлении Пекина достичь мира, но в то же время предложение кажется невероятным. Чтобы это заслуживало доверия, Китай должен рассматриваться как независимая сторона. Однако Китай явно избрал сторону в этом конфликте", - сказал старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи, который является соавтором книги о внешней политике Китая.

Лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским после вторжения, несмотря на то, что он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным около четырех раз за этот период. Пекин также неоднократно защищал некоторые из мотивов России начать войну - главным образом, чтобы противостоять расширению НАТО - в то же время настаивая, что он не поддерживает само вторжение.

Отметим, что недавно Китай анонсировал мирный план, который якобы поможет закончить войну России против Украины. Подробности мирного плана не обнародованы, но Ван И сказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия.

При этом некоторые лидеры приняли предложение скептически. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что условием любого мирного соглашения должен быть вывод российских войск из Украины: "Справедливый мир не может означать, что агрессор получит вознаграждение".

Европейские чиновники, знакомые с планом, и пожелали остаться анонимными, сказали, что он будет включать призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину. Они сказали, что США и их союзники считают, что Путин может высказать подобные мнения во время выступления 21 февраля в Москве и потенциально предложить проект резолюции ООН 24 февраля, чтобы конкурировать с резолюцией, которую поддерживают сторонники Украины, которые требуют от России вывести войска и прекратить боевые действия.

Несмотря на то, что план Китая, кажется, имеет мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что предложение может вызвать резонанс в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН. Так, многие страны за пределами США и Европы отказались присоединиться к санкциям против России и призвали к переговорам и возможному прекращению огня. В то же время предыдущие попытки посредничества потерпели неудачу.

Для Китая мирное предложение помогает создать образ Си как глобального государственного деятеля, а также формирует результат, который поможет Пекину. Некоторые китайские участники конференции были удивлены тем, как США и их союзники объединяют Китай и Россию, и они подчеркнули необходимость противостоять этому нарративу.