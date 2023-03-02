Китай может повлиять на РФ для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

"Мы все активно поддерживаем разговоры о мире, однако, если Китай действительно стремится к миру, он может т должен сказать России убираться из Украины", - заявила Жоли.

По ее словам, Канада остается решительно настроенной и дальше продолжать помогать Украине защищаться от российского вторжения.

“Все, что происходит на поле боя, будет иметь позже влияние за столом переговоров. Чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем лучше мы сможем обеспечить Украине прочную позицию в мирных переговорах”, - подчеркнула глава МИД Канады.