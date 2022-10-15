Китай может решить тайваньский вопрос силой, - представитель Компартии КНР

Китай оставляет за собой право применить силу для решения тайваньского вопроса, но приритетом является мирное воссоединение с островом.

Об этом заявил представитель Коммунистической партии КНР Сунь Ели, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По мнению представителя КПК, воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, в том числе тайваньских соотечественников.

Напомним, по данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

Однако, по данным Пентагона, КНР еще не приняла окончательного решения о вторжении на Тайвань.

Тайвань, в свою очередь, рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции до внешнего мира во время войны, используя разные инструменты.

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