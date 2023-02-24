Китай может начать поставки России дронов-камикадзе, - Der Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Согласно источникам, Bingo согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Минобороны России до апреля 2023 года. Военные эксперты считают, что дрон способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Существуют предположения, что конструкция беспилотного летательного аппарата может походить на иранский дрон-камикадзе Shaheed 136. Также сообщается, что Bingo планирует предоставить России компоненты и информацию, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.