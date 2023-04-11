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Китай может помочь положить конец войне в Украине, - министр экономики Испании

Фото: министр экономики Испании Надя Кальвино (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Китай является ключевым игроком на мировой арене. Поэтому Пекин может помочь положить конец войне в Украине.

Об этом заявила министр экономики Испании Надя Кальвино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

При этом она добавила, что Европа не может просто отвернуться от Китая и пытаться игнорировать его.

"У нас есть общая заинтересованность, я думаю, в том, чтобы они конструктивно взаимодействовали, чтобы как можно скорее положить конец войне в Украине", - заявила Кальвино.

Она добавила, что фрагментация глобального рынка в результате войны "будет проигрышной для всех".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Пекин может сыграть важную роль в завершении войны на территории Украины из-за своих тесных отношений с Россией.

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