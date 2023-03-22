Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и РФ, - Белый дом

Кирби раскритиковал так называемый "мирный план" Китая по Украине. Он отметил, что США не рассматривают Пекин как посредника.

"Я не думаю, что мы можем разумно смотреть на Китай как на беспристрастного в любом случае", - сказал Кирби.

В Белом доме напомнили, что Китай воздерживается от критики российского вторжения в Украину и продолжает покупать российскую нефть, несмотря на то, что Запад наложил санкции на российскую энергетику, чтобы остановить военную машину РФ.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом и уже две встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

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