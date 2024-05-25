Китай должен защищать Украину, а он балансирует между РФ и Западом, - Зеленский

"Китай балансирует между россиянами и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании - между россиянами и Западом. Это немножко такое, как вам сказать… Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен", - сказал он.

Поэтому, за его словами, когда позиция той или иной страны - это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам.

"Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной. Я с большим уважением отношусь к Китаю, к людям Китая, ко всему тому, чему они достигли и экономически, и технологически. Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Ну как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, - это самое важное. Так разве РФ под руководством Путина не нарушила нашу территориальную целостность, именно наш суверенитет?" - продолжил он.

Зеленский напомнил, что Китай - один из больших игроков - обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и именно базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность.

"Если бы у Украины было ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать президент Украины и Украина?" - резюмировал президент.

Позиция Китая

Буквально вчера, 24 мая, Politico писало о том, что главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира по Украине, который состоится в июне. Причиной тому СМИ называло вероятное его участие во встрече БРИКС, которая пройдет в то же время.

До этого, 23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление по решению войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. В частности, они считают, что конференция должна проходить только при участии РФ.

Напомним, в прошлом году, в годовщину вторжения РФ в Украину, Китай обнародовал так называемый "мирный план" по Украине.