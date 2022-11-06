Война в Украине - разминка. В США обеспокоены темпами разработки ядерного оружия в Китае
Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем прогнозировали. И это вызывает явное беспокойство у США, где считают, что это может стать "проблемой ближайшего будущего", поскольку война в Украине, в этом плане, "лишь разминка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
"Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, - это всего лишь разминка, - заявил на этой неделе на конференции адмирал ВМС Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США. - И не пройдет много времени, прежде чем мы будем подвергаться испытаниям способами, которыми мы не подвергались в течение долгого времени".
По его словам, политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.
"Он тонет медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют свои возможности в поле быстрее, чем мы. Медленное опускание вряд ли является утешением. Пока эти кривые продолжаются, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры или насколько хороши наши лошади - нам их будет не хватать. И это очень ближайшая проблема", - отметил адмирал.
Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подводных лодках, "может быть, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое у нас (у США, - ред.) еще есть".
Но даже это преимущество, по мнению военного, может исчезнуть, если Америка не наберет темп, "решив проблемы с техническим обслуживанием и начав новое строительство", например, как предложил Ричард, трех быстроходных подводных лодок класса "Вирджиния" в год "было бы хорошим началом".
Напомним, в 2021 году первое место в рейтинге расходов на ядерное оружие заняли США с 44,2 млрд долларов. На втором - Китай (11,7 млрд долларов), на третьем - РФ (8,6 млрд долларов), на четвертом - Великобритания (6,8 млрд долларов) и пятом - Франция (5,9 млрд долларов).
При этом Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза. Также в Вашингтоне не видят желания со стороны Пекина обсуждать будущее ядерной безопасности.
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