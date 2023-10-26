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Китай намерен пропустить мирный саммит по Украине на Мальте, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай, как ожидается, не примет участия во встрече советников по национальной безопасности по поводу Украины на Мальте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в список участников встречи входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного и справедливого мира", - говорится в материале. 

По словам собеседников издания, Украина намерена провести саммит в конце этого года, и участие Пекина в нем имеет решающее значение для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, имеющих определенное влияние на российского диктатора Владимира Путина.

Мирный саммит на Мальте

На Мальте 28 и 29 октября пройдет уже третья встреча по формуле мира на уровне советников глав государств. Планируется, что в ней будут участвовать страны Глобального Юга.

Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде.

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