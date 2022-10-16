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Китай должен дать РФ сигнал о запрете использования ядерного оружия, - Белый дом

Фото: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай должен послать правительству Российской Федерации четкий сигнал о том, что Москва не должна рассматривать применение ядерного оружия против Украины.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Странам, включая Китай, необходимо послать России сигнал о том, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины", - заявил помощник президента США по национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

При этом руководитель Центра правительственной связи Британии Джереми Флемминг заявил об отсутствии гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

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