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Китай, КНДР и Иран помогают России в войне против Украины, - Рютте

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай, Северная Корея и Иран помогают России вести войну против Украины. Эти четыре страны работают вместе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время парламентской ассамблеи Альянса в Дейтоне, штат Огайо (США), сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Мы знаем, что Китай является ключевым посредником войны России против Украины, поставляя России товары двойного использования и помогая ей обходить санкции", - сказал Рютте.

Он добавил, что Северная Корея получает много технологий в обмен на поддержку России, а Иран получает деньги от Москвы и использует их, чтобы сеять беспорядок на Ближнем Востоке.

"Эти четыре страны работают вместе, мы не должны быть наивными", - отметил генсек НАТО.

 

Напомним, Россия зависима от своих партнеров Китая, Ирана, КНДР, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения.

Например, в российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компонентов иностранного производства, а ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.

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НАТОКНДРКитайИранМарк РюттеВойна в Украине