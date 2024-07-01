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Китай бросает вызов НАТО и коллективному Западу, - Столтенберг

Понедельник 01 июля 2024 06:51
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Китай бросает вызов НАТО и коллективному Западу, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В НАТО не считают Китай противником, но убеждены, что Пекин бросает ему вызов.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Yomiuri.

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал глава альянса.

Столтенберг также отметил, что Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран. Он заподозрил Китай в военной поддержке России и заявил, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Отношения Китая с США и странами Запада

Напомним, ранее посол США в Пекине Николас Бернс заявил, что Китай не занимает нейтралитет, а фактически встал на сторону российского диктатора Волордимира Путина в войне против Украины.

Впоследствии Бернс добавил, что Пекин некорректно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда поддержал Россию в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают.

В частности, Китай и Россия нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.

Также президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.

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