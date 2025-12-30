Китай и США поссорились из-за попыток помирить Таиланд и Камбоджу, - Bloomberg
На фоне обострения приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей усиливается дипломатическая конкуренция крупных держав. Китай аккуратно обозначает собственный подход к урегулированию кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Китайский подход к посредничеству
Пекин сдержанно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о его роли в прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей.
В ходе переговоров с представителями обеих стран министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что "усилия Китая по содействию миру и диалогу никогда не навязываются другим и не превышают своих границ".
Аналогичная позиция была озвучена на отдельных встречах с камбоджийской стороной.
Прекращение огня и борьба за влияние
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня после серии столкновений, в результате которых погибли десятки военных и гражданских, а более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Это уже второе перемирие за последние шесть месяцев.
Ситуация подчеркнула соперничество США и Китая за влияние в регионе. Вашингтон представил договоренности как результат американского давления, в том числе торговых угроз.
Пекин же позиционирует себя нейтральным посредником и ставит под сомнение западный подход к урегулированию конфликтов.
Роль АСЕАН и гуманитарная помощь
Китай заявил о готовности поддержать миссию наблюдателей АСЕАН и оказать гуманитарную помощь. Камбоджа уже получила около 3 млн долларов, Таиланд рассматривает аналогичное предложение.
При этом стабильность перемирия остается под вопросом из-за инцидентов с минами в спорных районах.
Напоминаем, что в понедельник, 29 декабря, отдельные части Восточного командования Народно-освободительной армии Китая приступили к проведению военных учений под названием "Миссия правосудия 2025", которые развернуты в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня и рассматриваются как очередной элемент давления Пекина на остров на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.
Отметим, что Министерство иностранных дел Китая сообщило о решении ввести санкционные меры в отношении 10 физических лиц и 20 американских оборонных компаний в ответ на поставки вооружений Тайваню, расценив такие действия как вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв региональной стабильности.