ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай и США поссорились из-за попыток помирить Таиланд и Камбоджу, - Bloomberg

Китай, Вторник 30 декабря 2025 00:05
UA EN RU
Китай и США поссорились из-за попыток помирить Таиланд и Камбоджу, - Bloomberg Фото: флаг Китая (facebook.com worldeconomicforum7)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне обострения приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей усиливается дипломатическая конкуренция крупных держав. Китай аккуратно обозначает собственный подход к урегулированию кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Китайский подход к посредничеству

Пекин сдержанно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о его роли в прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

В ходе переговоров с представителями обеих стран министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что "усилия Китая по содействию миру и диалогу никогда не навязываются другим и не превышают своих границ".

Аналогичная позиция была озвучена на отдельных встречах с камбоджийской стороной.

Прекращение огня и борьба за влияние

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня после серии столкновений, в результате которых погибли десятки военных и гражданских, а более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Это уже второе перемирие за последние шесть месяцев.

Ситуация подчеркнула соперничество США и Китая за влияние в регионе. Вашингтон представил договоренности как результат американского давления, в том числе торговых угроз.

Пекин же позиционирует себя нейтральным посредником и ставит под сомнение западный подход к урегулированию конфликтов.

Роль АСЕАН и гуманитарная помощь

Китай заявил о готовности поддержать миссию наблюдателей АСЕАН и оказать гуманитарную помощь. Камбоджа уже получила около 3 млн долларов, Таиланд рассматривает аналогичное предложение.

При этом стабильность перемирия остается под вопросом из-за инцидентов с минами в спорных районах.

Напоминаем, что в понедельник, 29 декабря, отдельные части Восточного командования Народно-освободительной армии Китая приступили к проведению военных учений под названием "Миссия правосудия 2025", которые развернуты в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня и рассматриваются как очередной элемент давления Пекина на остров на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

Отметим, что Министерство иностранных дел Китая сообщило о решении ввести санкционные меры в отношении 10 физических лиц и 20 американских оборонных компаний в ответ на поставки вооружений Тайваню, расценив такие действия как вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв региональной стабильности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Дональд Трамп Таиланд Камбоджа
Новости
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну