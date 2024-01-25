Китай и Россия запустили спутники, которые могут использовать для атаки на объекты США

Китай и Россия запустили спутники, которые предназначены для проверки и ремонта других космических кораблей, но могут быть использованы для нападения на объекты США.

Об этом заявили Космические силы США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В своей первой публичной оценке угроз Космические силы сообщали, что природа двойного назначения некоторых космических аппаратов, таких как китайские спутники "Шицзянь 17" и "Шицзянь 21", затрудняет обнаружение, приписывание или смягчение противокосмических испытаний или враждебной деятельности.

Что известно о китайских разработках

В докладе говорится о том, что Россия и Китай разрабатывают и испытывают противокосмическое оружие, чтобы наносить ущерб или уничтожать спутники, а также космические службы.

Китай также разрабатывает - и, возможно, близок к развертыванию - наземные лазеры, способные повреждать, а не просто временно ослеплять спутниковые датчики США.

"Они часто маскируют или скрывают эту деятельность, чтобы избежать международного осуждения", - говорится в докладе под названием "Конкуренция в космосе".

Что делает Россия

Согласно отчету, Китай разрабатывает спутниковые системы проверки и ремонта, которые могут функционировать как оружие, и запустил несколько спутников для тестирования орбитального обслуживания и предотвращения образования мусора.

В январе 2022 года китайский "Шицзянь-21" отбуксировал вышедший из строя китайский геостационарный спутник на орбиту, где он не представлял бы угрозы для других аппаратов.

Также отмечается, что у китайского "Шицзянь-17" есть роботизированная рука для захвата других спутников, тогда как Россия развернула несколько прототипов орбитальных противоспутников на низкой околоземной орбите, включая модели Cosmos 2504, 2519 и 2536, чтобы проверить возможности кинетического поражения.

Ответ со стороны США

Китай, вероятно, разрабатывает глушители для широкого спектра спутниковой связи, поддерживающих правительственные и военные операции, поскольку в его военных учениях регулярно используют глушители спутниковой связи, космических радаров и спутниковых навигационных систем, таких как GPS.

Чтобы противостоять этим угрозам, Космические силы в сентябре провели первый запуск новой группировки спутников раннего предупреждения, получившей название "Тихий Баркер".

Она предназначена для отслеживания китайских или российских космических кораблей, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные американские системы.

Российские возможности ограничены

Согласно отчету, в настоящее время Китай использует более 300 спутников дистанционного зондирования с различными датчиками, улучшая способность китайских военных наблюдать за американскими авианосцами, экспедиционными ударными группами и развернутыми авиационными крыльями.

"Хотя Россия управляет одними из самых эффективных в мире индивидуальных спутников дистанционного зондирования, их количество ограничено по сравнению с США и Китаем", - заявили в Космических силах.

Сотрудничество Китая и России

Ранее в Белом доме заявляли, что Россия, Китай и Северная Корея, не согласные с существующим мировым порядком, укрепляют сотрудничество между собой.

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что Россия завозит через территорию Китая большинство компонентов своего оружия, в частности производства других стран. Кроме того, Москва хочет получить китайские боеприпасы.

А недавно Reuters писало, что Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Крупнейший импортер нефти в мире бросил вызов западным санкциям и закупил огромные объемы нефти со скидкой для своих перерабатывающих заводов.