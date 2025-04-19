Китай и Россия представляют общую угрозу для мира, - Карни

Китай не заинтересован в завершении войны в Украине

Напомним, ранее руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что вызовы, которые создает Китай для евразийского континента, остаются недооцененными. По его мнению, Европа сейчас заигрывает с Пекином, тогда как Дональд Трамп, судя по его действиям, имеет четкое стремление ослабить Китай, хотя развитие событий может внести определенные коррективы.



Напомним, что 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Китай поставляет оружие России для войны против Украины. По его словам, есть информация от СБУ и разведки "о порохе, артиллерии".



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