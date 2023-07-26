RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай и РФ должны помочь снизить напряженность на Корейском полуострове, - Госдеп США

Фото: заместитель представителя Государственного департамента Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия и Китай должны помочь привлечению Северной Кореи к переговорам с Южной Кореей и США.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для взаимодействия с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий.

Провокации Северной Кореи

КНДР регулярно производит незаконные запуски баллистических ракет. Да, за последние две недели они провели минимум четыре таких пуска. США и Южная Корея осуждают такие действия КНДР, и решили провести учения со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

А 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКНДРКитай