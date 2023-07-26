Китай и РФ должны помочь снизить напряженность на Корейском полуострове, - Госдеп США

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для взаимодействия с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий.

Провокации Северной Кореи

КНДР регулярно производит незаконные запуски баллистических ракет. Да, за последние две недели они провели минимум четыре таких пуска. США и Южная Корея осуждают такие действия КНДР, и решили провести учения со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

А 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами на борту.

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