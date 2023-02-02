RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай и РФ не позволяют Совбезу ООН привлечь к ответственности КНДР, - постпред США

Фото: Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия и Китай делают все, чтобы членам Совета безопасности ООН не удалось привлечь к ответственности КНДР за ее подрывную активность.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Мы настойчиво добивались в Совете Безопасности решений, осуждающих действия КНДР. Как известно, и Китай, и Россия последовательно защищают Северную Корею от решений Совета Безопасности ООН. Они имеют право вето, и они воспользовались этим правом", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, остальные 13 членов Совбеза ООН сохраняют последовательную позицию и намерены добиться ответной реакции с осуждением действий Северной Кореи.

"Мы продолжим работать над этим, особенно когда мы видим, что КНДР проводит все больше испытаний", - подчеркнула постпред США при ООН.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы отреагировать на агрессию КНДР различным вооружением, в том числе ядерным оружием.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ПВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНСоединенные Штаты АмерикиКНДРКитайРоссийская Федерация