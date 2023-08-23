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Китай и ЮАР снова заговорили о переговорах в войне с Россией

Фото: Лидер Китая Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Китай и Южная Африканская Республика (ЮАР) заявили, что разрешить "конфликт" на территории Украины можно только путем диалога и переговоров. Поэтому они стремятся продолжать содействовать его политическому урегулированию.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В документе говорится, что Китай и ЮАР поддерживают глобальную систему, в которой центральное место отводится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права и основные нормы, регулирующие отношения между государствами, основанные на целях и принципах Устава ООН, в том числе принципах уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - отмечается в заявлении.

Китай также приветствовал недавнюю миротворческую украинско-российскую миссию лидеров африканских государств.

Саммит БРИКС

Напомним, саммит крупнейших развивающихся стран проходит 22-24 августа в ЮАР. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят расширение группы и увеличение торговли в местной валюте, а также войну России против Украины.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что российский диктатор Владимир Путин лично посетит саммит.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписчиком Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

Подробнее о саммите - читайте в материале РБК-Украина.

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