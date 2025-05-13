Китай и Бразилия хотят диалога Украины и РФ: иначе мира не будет

Китай и Бразилия поддержали возможные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле для завершения войны.

Об этом сказано в совместном заявлении КНР и Бразилии по "украинскому кризису", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

При этом две страны выразили надежду, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямой диалог, который является единственным способом прекращения конфликта.

Китай и Бразилия подчеркнули, что они приветствуют предложение российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры и положительный ответ президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры Украины и России

Напомним, переговоры Украины и России запланированы на 15 мая. Они должны пройти в Стамбуле. Пока непонятно, на каком уровне будут представлены стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов отправиться в Стамбул, чтобы там встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но прошло уже больше суток, а ответа от главы Кремля на такое предложение нет.

При этом в переговорах может участвовать и президент США Дональд Трамп. По данным источников CNN, он полетит в Стамбул, если Путин согласиться на диалог с Зеленским.

К слову, ранее спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инициативу о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией, заявил, что его страна поддерживает все идеи, направленные на мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.