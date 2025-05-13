ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай и Бразилия хотят диалога Украины и РФ: иначе мира не будет

Вторник 13 мая 2025 16:12
UA EN RU
Китай и Бразилия хотят диалога Украины и РФ: иначе мира не будет Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай и Бразилия поддержали возможные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле для завершения войны.

Об этом сказано в совместном заявлении КНР и Бразилии по "украинскому кризису", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Китай и Бразилия подчеркнули, что они приветствуют предложение российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры и положительный ответ президента Украины Владимира Зеленского.

При этом две страны выразили надежду, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямой диалог, который является единственным способом прекращения конфликта.

Переговоры Украины и России

Напомним, переговоры Украины и России запланированы на 15 мая. Они должны пройти в Стамбуле. Пока непонятно, на каком уровне будут представлены стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов отправиться в Стамбул, чтобы там встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но прошло уже больше суток, а ответа от главы Кремля на такое предложение нет.

При этом в переговорах может участвовать и президент США Дональд Трамп. По данным источников CNN, он полетит в Стамбул, если Путин согласиться на диалог с Зеленским.

К слову, ранее спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инициативу о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией, заявил, что его страна поддерживает все идеи, направленные на мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Бразилия Стамбул Война в Украине
NEWS
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют