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Китай хочет усидеть на двух стульях: как в США видят позицию Пекина по войне в Украине

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию уважать суверенитет Украины. Однако пока Пекин пытается усидеть на двух стульях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью Euronews.

"Во-первых, идеи мира, которые китайцы выложили на стол, некоторые из них положительны. Действительно. Они отражают то, что Китай говорил в течение длительного времени и многие из нас говорили в течение длительного времени", - говорит Блинкен.

Но, он отметил, самый первый элемент, на котором должно быть сосредоточено внимание, - это суверенитет.

"Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию фактически уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой, нарушив устав ООН", - отметил Блинкен.

При этом, по его мнению, Пекин пытается усидеть на двух стульях.

"Он хочет пытаться выглядеть поборником мира и в то же время продолжает поддерживать Россию по-разному - риторически, продвигая ее аргументы в международных институтах, распространяя российскую пропаганду об агрессии, и даже, как мы уже говорили несколько недель назад, рассматривает возможность оказания России помощи летального характера", - обратил внимание Блинкен.

В свою очередь госсекретарь США заявил, что отношения Китая с Россией дают ему определенные рычаги влияния.

"Россия все больше зависит от Китая. Она младший партнер в этих отношениях, и она все больше зависит от Китая. Поэтому мы надеемся, что Пекин использует тот голос, который имеет в отношениях с Россией для движения в справедливый и крепкий мир", - подытожил. Блинкен.

Напомним, ранее посол Китая в ЕС Фу Цун назвал "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".

Эксперты же склоняются к мнению, что сейчас Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление: если оно будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.

В свою очередь в Офисе президента Украины считают, что позиция Китая касательно войны существенно изменилась. В то же время она не такая, как ее описывает Россия.

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