Китай хочет создать своих первых человекоподобных роботов к 2025 году

Министерство промышленности и информационных технологий Китая разработало план, согласно которому правительство будет поддерживать молодые компании, ориентированные на робототехнику. Кроме того, КНР планирует "устанавливать отраслевые стандарты, развивать таланты и углублять международное сотрудничество".

"Акции китайских робототехнических компаний резко выросли после принятия этого политического решения, что придает еще одно измерение технологической гонке между двумя крупнейшими экономиками мира в сфере производства чипов и оборудования. Американские компании, такие как Tesla Inc. и Boston Dynamics, до сих пор имели преимущество в этих технологиях ", - пишет издание.

Кроме этого, в документе пишут, что в планах наделить роботов возможностью мыслить уже к 2027 году. Тем не менее, Bloomberg отмечает, что у документа мало деталей, однако много амбиций.

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз работы ChatGPT, который начали активно использовать во многих сферах. Поэтому страны прибегают к регулированию области искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.

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