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Китай готується взяти під контроль Тайвань силовим методом до 2027 року, - ЦРУ

Фото: Китай готується взяти під контроль Тайвань до 2027 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста CNN Ани Кабрери.

Але за словами Девіда Коена, у розвідуправління США поки що немає підстав вважати, що Китай остаточно прийняв рішення про підготовку до силового захоплення острова.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розглядає досвід України щодо донесення своєї позиції до зовнішнього світу під час війни, використовуючи різні інструменти.

Також ми писали, що Конгрес США працює над законопроектами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню та позбутися бюрократичних перешкод.

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Си ЦзиньпиньКитайТайваньЦРУ