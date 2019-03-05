Китай у цьому році розраховує на зростання ВВП до 6,5%

Також Китай збільшить витрати на військовий бюджет на 7,5%

Китай рассчитывает на темпы роста экономики в 2019 году до 6-6,5% ВВП. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщается докладе о работе правительства страны, пишет CGTN.

Кроме того, власти Китая в текущем году планируют увеличить расходы на национальную оборону на 7,5% - до 1,19 трлн юаней. Это более 177,6 млрд долларов.

"Это амбициозная и реалистичная задача, в соответствии с которой мы намерены добиться высококачественного развития с учетом национальной специфики", - отмечается в докладе.

На открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва в докладе о работе правительства говорится, что по официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая возрос на 7%. Тогда он впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней.

В прошлом же году власти Китая увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней.

Кроме того, согласно докладу, величина дефицита государственного бюджета Китая достигнет в 2019 году 2,76 трлн юаней, что составит около 2,8% от ВВП страны. Китай прогнозирует также объем бюджетного дефицита в 2019 году на уровне 2,8% от ВВП. Это на 0,2% меньше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, как писало РБК-Украина, во внутренней справке Министерства обороны Канады указано, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.