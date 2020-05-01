Китай не допускає ВООЗ до розслідування виникнення коронавірусу

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За інформацією ВООЗ, в Китаї вже ведеться національне розслідування

Китайська влада не допустили експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) до участі в розслідуванні розслідуванні про походження коронавірусу COVID-19. Про це в інтерв'ю Sky News заявив представник ВООЗ в КНР Гауден Галеа.

За його словами, в Китаї вже ведеться національне розслідування.

"Ми знаємо, що національне розслідування (Китаю, - ред.) вже ведеться, але на цій стадії ми не були запрошені до участі. ВООЗ продовжує здійснювати запити до структур охорони здоров'я та органи влади Китаю", - сказав Галеа.

Він також додав, що китайські власті не надали ВООЗ доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані.

Нагадаємо, спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавірус COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

У той же час президент США Дональд Трамп заявив про наявність у нього інформації, яка підтверджує, що джерелом коронавірусу COVID-19 стала лабораторія в Уханьському інституті вірусології в Китаї.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.