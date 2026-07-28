Китай договорился с хуситами по поводу своих танкеров в Красном море, - Reuters

Китай договорился с хуситами

Китай провел прямые переговоры с движением хуситов в Йемене. Цель - разрешение для своих танкеров проходить через Баб-эль-Мандебский пролив без нападений. Об этом сообщили шесть источников, осведомленных с вопросом.

Хуситы объявили о своей блокаде 20 июля, открыв новый фронт против США и их союзников в войне с Ираном. Они расширили атаки на танкеры, перевозящие энергоносители и другие товары на рынки за пределами Ближнего Востока.

Пекин напрямую попросил хуситов пообещать безопасный проход для своих танкеров, сообщают источники, среди которых был высокопоставленный иранский чиновник.

Китай был одной из первых стран, непосредственно связавшихся с хуситами по транзиту через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщили источники, отказавшиеся разглашать свои имена из-за деликатности вопроса.

Пекин сохранил экспорт нефти

Китай стремится сохранить экспорт нефти из терминалов Саудовской Аравии в Красном море, главным образом из Янбу. Это нужно для того, чтобы помочь восполнить пробел в поставках, вызванный фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива.

Согласно анализу Kpler и данным отслеживания судов LSEG и MarineTraffic, по меньшей мере 4 танкера загрузили сырую нефть из портов Саудовской Аравии, и направились в Китай. Судна прошли по транзиту через Баб-эль-Мандеб уже после ограничений хуситов.

Китайские чиновники отдельно осматривали каждое судно вместе с хуситами, и обе стороны сообщили Ирану о своих действиях, сообщили Reuters два чиновника в регионе, которых проинформировал Тегеран.

Хуситы поддерживали хорошие отношения с Китаем. Раньше между ними существовала тесная координация, особенно по поставкам нефти в Китай из Саудовской Аравии, сообщили Reuters два источника, близкие к хуситам.

Перекрытие Баб-эль-Мандеба

Хуситы сообщили международным судоходным компаниям в электронном письме, что суда могут быть атакованы, если они будут загружать или разгружать грузы в портах Саудовской Аравии.

Некоторые танкеры изменили курс из-за опасений безопасности, сообщили два отдельных источника в китайской торговле.

Хуситы на прошлой неделе заявили, что они нанесли ракетные удары и атаки дронами по двум саудовским нефтяным танкерам, Encelia и Layla. Источники в морской безопасности подтвердили удар по Encelia, хотя Reuters не смог сразу подтвердить нападение на Layla.

Плавание на юг из Янбу в Азию через Баб-эль-Мандеб занимает в среднем 16 дней. Если корабль повернет на север к Суэцкому каналу, а затем проплывет на запад и юг вокруг Африки, это займет 50 дней.