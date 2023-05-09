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Китай действует как соперник: Шольц призвал ЕС дистанцироваться от Пекина

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая, обвинив правительство в Пекине в том, что оно все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Выступая перед Европарламентом в Страсбурге по случаю Дня Европы, Шольц изложил свое видение реформированного и расширенного блока, который должен выступать единым фронтом по вопросам, включая отношения с Китаем, если он хочет играть ведущую глобальную роль.

"Наши отношения с Китаем удачно описываются триадой "партнер, конкурент, системный соперник" - хотя, без сомнения, соперничество и конкуренция со стороны Китая усилились, - сказал Шольц. - ЕС знает об этом развитии событий и реагирует соответствующим образом".

Шольц сказал, что он согласен с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в том, что блок из 27 стран не должен стремиться к немедленному разрыву связей с Китаем, а "умному снижению рисков".

Он добавил, что ЕС должен выйти на страны так называемого глобального юга и предложить новые партнерские отношения и торговые сделки, которые создадут рабочие места и богатство в Африке, Азии и Южной Америке. По мнению Шольца, это также может помочь уменьшить экономическую зависимость от Китая.

Китай является самым важным торговым партнером Германии, и разрыв устоявшихся деловых связей нанесет ущерб крупнейшей экономике Европы.

В то же время напряженность в отношениях с Пекином усилилась из-за все более агрессивной позиции Китая в отношении Тайваня. Нападение России на Украину выявило чрезмерную зависимость Германии от российских ископаемых видов топлива, и Шольц и его правительство стремятся избежать подобной ошибки с Китаем в таких областях, как технологии и сырье.

ЕС работает над новой стратегией блока в отношении Китая, которая будет обсуждаться государствами-членами в июне.

Повторив основные пункты выступления в Праге в августе прошлого года, Шольц призвал к пересмотру процесса принятия решений в ЕС и повторил предложение о том, что для принятия решений в таких областях, как внешняя политика и налоги, должно использоваться голосование большинством голосов вместо нынешнего требования единогласия.

Он добавил, что ЕС должен сдержать свои обещания о расширении, особенно в отношении западнобалканских стран, которые ждали присоединения около двух десятилетий.

Напомним, в июне Европейский Союз пересмотрит и откалибрует стратегию в отношении Китая.

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