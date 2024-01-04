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Китай оказывает военное и экономическое давление на предстоящие выборы в Тайване

Фото: глава МИД Тайваня Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Тайваня документирует все предполагаемые попытки Китая вмешаться в выборы, которые пройдут на следующей неделе, и опубликует свой анализ вскоре после голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В правительстве также уверены, что Китай оказывает военное и экономическое давление, а также субсидирует поездки в Китай местных тайваньских чиновников с целью вмешательства Пекина в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут 13 января.

"Тайвань принимает меры по противодействию вмешательству Китая и документирует свой опыт. Анализ будет опубликован вскоре после выборов после консультаций с международными экспертами", - заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Управление по делам Тайваня в Китае назвало выборы на Тайване "чисто внутренним делом Китая" и заявило, что правящая Демократическая прогрессивная партия пытается назвать любое взаимодействие между двумя сторонами Тайваньского пролива вмешательством в выборы.

Глава МИД отметил, что если Китаю удастся повлиять на исход голосования, он применит ту же тактику к другим демократическим странам, чтобы продвигать предпочитаемый им международный порядок.

Что предшествовало

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Накануне лидер Китая Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня. В ответ на это президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения Тайваня с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

 

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