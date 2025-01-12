Китай строит флот специальных барж, подходящих для высадки войск на Тайване, - Naval News

Издание пишет, что аналитики по вопросам обороны, которые наблюдают за китайскими верфями, заметили рост определенного типа судов. Несколько специальных и необычных барж, по крайней мере 3, но, вероятно, 5 или больше, были замечены на верфи Гуанчжоу на юге Китая.

У них необычно длинные дорожные мосты, выходящие из носовой части. Такая конфигурация конфигурация делает их особенно актуальными для людей будущей высадки войск КНР на Тайване. Помимо этого, судна могут позволить выгрузить большое количество танков на тайваньские дороги. Для подтверждения анализа Naval News ознакомилось с многочисленными источниками, которые подтверждают строительство кораблей, а также пообщалось с военными экспертами.

Баржи похожи на Mulberry Harbours

Как пишет СМИ, каждая из замеченных барж имеет очень длинный пролет дороги, которая выдвигается впереди. Длинна дороги составляет более 120 метров, что позволяет использовать ее для выхода на прибрежную дорогу или твердую поверхность за пляжем. В кормовой части находится открытая платформа, которая позволяет другим судам причаливать и разгружаться.

Некоторые из барж имеют опоры "домкратного подъема", которые можно опустить, чтобы обеспечить устойчивую платформу даже в плохую погоду. В процессе эксплуатации баржа будет действовать как пирс, позволяющий разгружать грузовики и в цистерны с грузовых судов.

Баржи напоминают Mulberry Harbours (британскую систему временных береговых сооружений, которая использовалась на не оборудованном побережье), построенные для вторжения союзников в Нормандию во время Второй мировой войны. Как и те, эти были баржи были построены чрезвычайно быстро и по новым проектам. Хотя, видимо, прототип поменьше появился уже в 2022 году, но партия новых барж появилась только недавно.

Строительство таких специализированных барж является одним из показателей, за которыми наблюдают аналитики по вопросам обороны, чтобы обеспечить раннее предупреждение о потенциальном вторжении.

Возможно, что эти суда можно объяснить тем, что они выполняют гражданскую функцию. Но строительство столь большого количества, намного большего, чем аналогичные гражданские суда, которые фиксировалось ранее, делает эту версию неправдоподобной.

Существует несколько различных конструкций этих барж, что также указывает на то, что они не предназначены для коммерческого заказа. Эти суда подходят только для перемещения больших объемов тяжелого оборудования на берег за короткий промежуток времени. Также они кажутся значительно более габаритными для использования гражданскими лицами