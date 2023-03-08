Китай анализирует ошибки РФ в Украине и изучает Javelin и Starlink, - Reuters

Журналисты издания изучили около 100 статей в 20 китайских специализированных изданиях по военной тематике, посвященных войне РФ против Украины. Все доступные материалы о войне изучают "сотни исследователей из сети университетов, связанных с Народно-освободительной армией, государственных производителей оружия и аналитических центров военной разведки".

Кроме того, авторы Reuters подчеркивают, что пока китайские чиновники избегают критики России, исследователи более откровенны в своих выводах. Многие китайские статьи посвящены ошибкам оккупационных войск. Среди которых устарела тактика, отсутствие единого командования, недостаточное вмешательство в средства связи Украины.

Также китайские исследователи обеспокоены ролью спутниковой сети Starlink компании Илона Маска, обеспечивающей связь украинских военных. По данным аналитиков, Китай хочет разработать подобную сеть, чтобы найти способы вывести из строя Starlink.

Китайские эксперты считают, что Пекин должен увеличить инвестиции в боевые беспилотники Пока такие дроны Китай тестирует в небе над Тайванем.

Большое внимание в Китае также уделяют изучению американского оружия, в том числе HIMARS, а также ракет Stinger и Javelin, которые "нанесли серьезный ущерб российским танкам, бронетехнике и военным кораблям".

Следует отметить, что китайские аналитики исследуют диверсионные операции спецназовцев на территории РФ, использование Telegram для гражданской разведки и информационную войну.