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У Китаї заявили про прогрес у боротьбі з коронавірусом

Новини » В світі     11.02.2020 - 22:05
У Китаї заявили про прогрес у боротьбі з коронавірусом
Фото: Сі Цзіньпін (з відкритих джерел)

Пекін веде "народну війну" проти коронавіруса

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив про прогрес у профілактичній роботі над поширенням нового коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Цзіньпін, на даний момент Пекін веде "народну війну" проти коронавіруса і перемагає. Також він зазначив, що після перемоги Китай стане більш процвітаючою державою.

"У теперішній час наша робота по профілактиці та контролю досягла позитивних результатів. У Китаю є впевненість і здатність перемогти у боротьбі з вірусом завдяки його міцної матеріально-технічної бази і багатому практичному досвіду", - заявив президент Китаю.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на даний момент більш 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом, і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає.

Також повідомлялося, що ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу з Китаю, який назвали Covid-2019.

Крім цього РБК-Україна писало, що перша вакцина проти коронавіруса COVID-19 може бути готова через 18 місяців.

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