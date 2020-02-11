В Китае заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Фото: Си Цзиньпин (из открытых источников)

Пекин ведет "народную войну" против коронавируса

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Цзиньпин, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет более процветающим государством.

"В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", - заявил президент Китая.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент более 42 тысяч человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тысяч человек умерли от осложнений, которые он вызывает.

Также сообщалось, что ВОЗ дало официальное название новому коронавирусу из Китая, который назвали Covid-2019.

Кроме этого РБК-Украина писало, что первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев.