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В Китае заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Новости » В мире     11.02.2020 - 22:05
В Китае заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Фото: Си Цзиньпин (из открытых источников)

Пекин ведет "народную войну" против коронавируса

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Цзиньпин, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет более процветающим государством.

"В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", - заявил президент Китая.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент более 42 тысяч человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тысяч человек умерли от осложнений, которые он вызывает.

Также сообщалось, что ВОЗ дало официальное название новому коронавирусу из Китая, который назвали Covid-2019.

Кроме этого РБК-Украина писало, что первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев.

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