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У Китаї заявили, що перший підтверджений випадок коронавіруса виявили в листопаді

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 06:25
У Китаї заявили, що перший підтверджений випадок коронавіруса виявили в листопаді
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Зараження зафіксовано в провінції Хубей

Перший випадок зараження коронавірусом у Китаї зафіксований в листопаді минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний сайт South China Morning Post.

Згідно з урядовими даними, 55-річний підліток у провінції Хубей, можливо, був першим, хто захворів вірусом 17 листопада.

З цієї дати щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальне число заражень становила 27, а до 20 грудня це число досягло 60.

Нагадаємо, до цього офіційною версією було, що коронавірус вперше зафіксували в Китаї наприкінці лютого 2019.

Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю припустив в четвер, що коронавірус COVID-19 міг бути завезений в китайський Ухань американськими військовими.

РБК-Україна писало, що Китай повідомив про новий рекордно низький рівень хворих коронавірусом, за добу заразилися 15 осіб. Епідемія в країні пішла на спад. Всього в Китаї від коронавіруса померли майже 3200 осіб, заражені понад 80 тис.

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