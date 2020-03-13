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В Китае заявили, что первый подтвержденный случай коронавируса обнаружили в ноябре

Новости » Общество     13.03.2020 - 06:25
В Китае заявили, что первый подтвержденный случай коронавируса обнаружили в ноябре
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Заражение зафиксировано в провинции Хубэй

Первый случай заражения коронавирусом в Китае зафиксирован в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной сайт South China Morning Post.

Согласно правительственным данным, 55-летний мужчина в провинции Хубэй, возможно, был первым, кто заболел вирусом 17 ноября.

С этой даты каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев. К 15 декабря общее число заражений составило 27, а к 20 декабря это число достигло 60.

Напомним, до этого официальной версией было, что коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце февраля 2019 года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая предположил в четверг, что коронавирус COVID-19 мог быть завезен в китайский Ухань американскими военными.

РБК-Украина писало, что Китай сообщил о новом рекордно низком уровне заболевших коронавирусом, за сутки заразились 15 человек. Эпидемия в стране пошла на спад. Всего в Китае от коронавируса умерли почти 3200 человек, заражены более 80 тыс.

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