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У Китаї закрили друге місто через новий вірус

Новини » В світі     23.01.2020 - 13:30
У Китаї закрили друге місто через новий вірус
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Місто Хуанган розташований поблизу с Уханем, де зафіксовано спалах вірусу

У Китаї обмежили в'їзд і виїзд з міста Хуанган, що в провінції Хубей, у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії. Про це повідомляє BNO News.

Згідно із заявою місцевої влади, з 23 січня жителі Хуангана не повинні покидати межі міста. Крім цього були припинені всі автобусні і залізничні перевезення, закриті всі культурні, туристичні та культурні об'єкти. Також усі автомобілі, які в'їжджають і виїжджають з міста, будуть перевірятися.

Хуанган має населення близько 7,5 млн осіб. Він знаходиться поряд з містом Ухань, де в грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

Раніше повідомлялося, що у Китаї заборонили покидати місто жителям Уханя. Робота громадського транспорту, аеропорту та вокзалів міста була припинена.

Нагадаємо, число хворих в Китаї пневмонією нового типу, викликаної коронавірусом, зросла до 617 осіб. Найбільше число хворих - 444 випадку - зареєстровано в провінції Хубей.

За станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

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