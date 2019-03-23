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У Китаї загорівся пасажирський автобус, є жертви

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 06:41
У Китаї загорівся пасажирський автобус, є жертви
Фото: обгорілий автобус (Xinhua)

Внаслідок пожежі в автобусі в Китаї загинули 26 людей

У Китаї на ходу загорівся пасажирський автобус під час руху на швидкісній автостраді в провінції Хунань. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Xinhua.

Зазначається, що внаслідок аварії 26 людей. Аварія сталася на швидкісній автостраді приблизно 22 березня о 19:15 за місцевим часом. 

Пожежа виникла раптово у дизельному двигуні на ділянці швидкісної автодороги Чанша-Чанде на території міста Чанде. У момент пожежі в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей. Із них у тому числі 53 пасажири, двоє водіїв і гід.

Загалом в аварії загинули 26 людей, іще 28 дістали поранення.  П'ятеро потерпілих у тяжкому стані.

Місцева поліція затримала водіїв. Наразі причини ДТП з'ясовуються. Попередньо відомо, що один із водіїв заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, раніше у результаті зіткнення двох автобусів в місті Китампо в центральній частині Гани загинули 50 осіб. Після зіткнення один з автобусів загорівся. За попередньою версією, зіткнення сталося через те, що один з водіїв задрімав за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

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