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У Китаї зафіксували рекордний добовий показник випадків "Дельта"-штаму

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Китай, П'ятниця 06 серпня 2021 11:12
У Китаї зафіксували рекордний добовий показник випадків "Дельта"-штаму Фото: у Китаї зафіксували рекордний добовий показник випадків "Дельта"-штаму (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї заявили про рекордну кількість виявлених випадків нового штаму коронавірусу "Дельта". Там за минулу добу зафіксували 124 нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, 80 з них являються місцевими випадками передачі інфекції. А решту пов’язують зі спалахом COVID-19 серед працівників одного з аеропортів.

Внаслідок чого місцева влада заявила про введення блокування на поїздки між провінціями та масове тестування жителів.

У Національній комісії охорони здоров'я зазначають, що спалах коронавірусу "збільшує ризик подальшого поширення епідемії, тож необхідно вжити більш суворих заходів".

Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта", джерелом якого став рейс авіакомпанії Air China, що прибув з Москви 10 липня.

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