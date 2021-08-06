У Китаї зафіксували рекордний добовий показник випадків "Дельта"-штаму
У Китаї заявили про рекордну кількість виявлених випадків нового штаму коронавірусу "Дельта". Там за минулу добу зафіксували 124 нових заражень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зокрема, 80 з них являються місцевими випадками передачі інфекції. А решту пов’язують зі спалахом COVID-19 серед працівників одного з аеропортів.
Внаслідок чого місцева влада заявила про введення блокування на поїздки між провінціями та масове тестування жителів.
У Національній комісії охорони здоров'я зазначають, що спалах коронавірусу "збільшує ризик подальшого поширення епідемії, тож необхідно вжити більш суворих заходів".
Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта", джерелом якого став рейс авіакомпанії Air China, що прибув з Москви 10 липня.